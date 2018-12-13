Российские военные самолеты покинут Венесуэлу – СМИ

13 декабря, 05:21
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Администрация США заявила, что прибывшие в Венесуэлу самолеты ВКС РФ покинут страну.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерсу.
По ее словам, представители России проинформировали США, что военные самолеты покинут Венесуэлу в пятницу, 14 декабря и вернутся в Россию.
Два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также грузовой Ан-124 и Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили трансатлантический перелет в Венесуэлу 10 декабря.
В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.
По словам Лопеса, прибывшие в страну самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах.
Это уже не первый подобный перелет. Ранее ракетоносцы Ту-160 побывали в Венесуэле в 2008 и 2013 годах.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов в Венесуэлу пустой тратой госсредств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявления Помпео недипломатичны и неуместны.
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