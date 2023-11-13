США рассчитывают на конкретные результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

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США рассчитывают на конкретные результаты от встречи президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы также ожидаем конкретных результатов от встречи 15 ноября", – приводит его слова ТАСС.

Салливан уточнил, что лидеры двух стран намерены обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине. На повестке будет также "восстановление военных коммуникаций" между Вашингтоном и Пекином.

Помощник президента США заявил, что Байден рассматривает встречу не как разовую, а как важную возможность, чтобы заложить фундамент, на котором США и Китай смогут строить отношения в будущем.

Ранее СМИ сообщали, что Байден планирует провести с Си Цзиньпинем "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине. По словам источников Politico, помимо обсуждения ситуации на Украине, Байден намерен убедить Китай оказать влияние на Иран, чтобы тот "не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке". Еще одной темой переговоров станет роль Пекина в эпидемии передозировки опиоидами в Штатах.