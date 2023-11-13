Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала сообщения СМИ о попытках Владимира Зеленского связаться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Джо Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шопинг. Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу", – написала Захарова.

Накануне СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский пытается связаться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Отмечалось, что желание украинского лидера связаться с Трампом объясняется его намерением повлиять на американского коллегу в вопросе финансовой поддержки Киева. Трамп сейчас якобы фактически контролирует палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

До этого Зеленский заявил, что может объяснить Трампу, если тот приедет в Киев, почему конфликт на Украине не получится завершить за 24 часа. По словам украинского лидера, ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить экс-президенту, что он не сможет принести мир.

В свою очередь, Трамп отверг приглашение украинского лидера. Он пояснил, что сейчас с властями на Украине взаимодействует нынешняя администрация Белого дома и его приезд может спровоцировать конфликт интересов.

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