Египет отказался получить гуманитарную помощь Ирана для жителей Газы – СМИ

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Египет отказался получить гуманитарную помощь Ирана для населения сектора Газа, так как Израиль отказался разрешить ее поставки в анклав. Об этом со ссылкой на источники сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Каир отказался от получения иранской гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа Израиля пропустить ее в сектор Газа", – указано в сообщении.

Согласно данным источников, президент Ирана Эбрахим Раиси просил о направлении помощи в сектор Газа у президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В армии Израиля ранее сообщили, что более 850 грузовиков с гуманитарной помощью к настоящему времени въехали в сектор Газа. Грузовики доставляют в Газу продукты питания, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома, воду.

Россия неоднократно высылала гуманитарную помощь в сектор Газа. Последний самолет с 25 тоннами гумпомощи для населения Газы вылетел из Казани в Египет 10 ноября.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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