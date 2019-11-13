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Политика

15:22

Коломойский выступил за восстановление связей с Россией

политика

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за восстановление отношений между Украиной и Россией. Миллиардер осудил вооруженный конфликт на востоке своей родины, сообщает New York Times.

По мнению Коломойского, США используют Украину в своих собственных геополитических целях.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", – заявил предприниматель.

По словам бизнесмена, если удастся остановить войну, то травма, нанесенная вооруженным конфликтом в Донбассе, рано или поздно забудется. Кроме того, Коломойский обращает внимание на вопрос экономического выживания Украины, которое якобы невозможно без России.

По данным издания, Игорь Коломойский с начала вооруженных столкновений финансировал добровольческие батальоны, воевавшие против ополчения в Донбассе. Разговоры о воссоединении с Россией могут быть не чем иным, как следованием собственным интересам предпринимателя.

Ранее Коломойский заявлял, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Такие меры бизнесмен считает оправданными реформами.

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