Политолог оценил слова о "трех ошибках" Зеленского

11:44
Фото: ТАСС/ZUMA/ Vyacheslav Madiyevskyy
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил заявление украинского политолога о "трех ошибках" Владимира Зеленского на посту президента.
Он отметил, что украинцы, скорее всего, еще верят в нового главу государства и его обещания, сделанные во время предвыборной кампании.
"Но я думаю, что он (результат. — Прим. ред.) не наступит: например, чтобы сажать коррупционеров, нужно иметь достаточную возможность. А силовые структуры подчинены не Зеленскому, министр внутренних дел Аваков – сажать должен он", – рассказал в интервью радио Sputnik Журавлев.
По его словам, авторитет Зеленского был "получен в кредит", а долги всегда нужно отдавать.
Ранее глава платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne заявил, что Зеленский не исполнил три своих предвыборных обещания. В стране так и не начались обещанные "посадки коррупционеров". Украинцы так и не выразили желания возвращаться из эмиграции. Помимо того, в стране не действует "закон один для всех".
Глава офиса украинского лидера Андрей Богдан сообщил, что Владимир Зеленский устал от негатива, который исходит от СМИ, а также болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. По словам Богдана, украинский президент "очень сильно старается", назначает множество международных встреч, в отличие от прошлого главы государства Петра Порошенко. Зеленский старается использовать свою популярность на благо государства: привлекать иностранных инвесторов, приглашать политиков и поправлять имидж страны в глазах европейских партнеров.
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