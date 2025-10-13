Обвиняемый во взяточничестве генерал Кузнецов написал письмо Путину

Фото: ТАСС/EPA

Обвиняемый в получении крупной взятки генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, ранее возглавлявший управление кадров Минобороны, написал письмо президенту Владимиру Путину. Как сообщает газета "Ведомости", в обращении он называет себя "невиновным, добросовестным, честным человеком".

Кузнецов был арестован 14 мая 2024 года. У него изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба РФ, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение выгодных им действий.

Причиной возбуждения дела послужила взятка, которую Кузнецов получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем и индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном. Он передал военному земельный участок с домом, стоимость которого изначально оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в результате расследования она возросла до 80 миллионов.

Параллельно Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества генерала и его семьи на общую сумму около 500 миллионов рублей. В числе ответчиков по иску проходят супруга Кузнецова и его дочери.

При этом в материалах дела, как сообщает адвокат предпринимателя, имеются платежные документы, подтверждающие оплату части участка женой генерала и переводы средств на строительство дома.

Кроме того, во время обысков у Кузнецова нашли серебряные погоны. Правоохранители оценили их стоимость почти в 184 тысячи рублей.

Свою вину в совершении преступления экс-кадровик не признает.