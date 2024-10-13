WSJ: США отправят Израилю систему ПВО для укрепления безопасности

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США отправят Израилю систему противовоздушной обороны для укрепления его безопасности при атаке Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметили источники, администрация американского президента Джо Байдена намерена передать систему вместе с военными. Они помогут с ее эксплуатацией.

Ранее вице-президент США и кандидат на пост лидера страны от демократов Камала Харрис заявила, что Иран является главным противником Штатов среди всех прочих стран. Она не стала отвечать на вопрос, предпримут ли Штаты военные действия в случае, если найдут доказательства того, что Иран создает ядерное оружие.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса США и призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе. Он также призвал США быстрее поставлять оружие Израилю и заявил, что ускорение американской военной помощи может значительно приблизить завершение боевых действий в Газе.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

