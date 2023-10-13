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Франция не в состоянии долго накачивать Украину вооружением. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова посла РФ в Париже Алексея Мешкова.

Дипломат отметил, что французские военные уже говорят о том, что пора прекращать эти безудержные поставки и задуматься о безопасности собственной страны.

По словам Мешкова, Франции не хватает вооружений для собственных нужд, учитывая, что их войска на сегодня "распыляются" фактически по всем регионам мира, где наблюдается напряженность.

Одновременно с этим во Франции сохраняется довольно позитивное отношение к Украине, отметил посол. Так, согласно опросам, около 50% французов продолжают поддерживать идею поставок вооружений Киеву.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что люди на Западе начали задаваться вопросами о том, на что уходят деньги, которые выделяют Украине. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен быть готов ответить.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Соединенные Штаты могут легко и быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив отправки военной помощи Киеву.

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