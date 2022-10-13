В Белом доме оценили вероятность восстановления ядерной сделки с Ираном

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о невозможности восстановления ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

"Дело не в том, что мы не хотим восстановления сделки, конечно, хотим. Но мы сейчас не в той позиции, когда ее восстановление кажется вероятным в ближайшем будущем", – подчеркнул специалист.

В августе сообщалось, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США ради восстановления ядерной сделки. Это следует из ответа на проект соглашения, ранее предложенный Евросоюзом.

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