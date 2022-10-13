Новым президентом Ирака стал Абдель Латиф Рашид

Фото: ТАСС/Menahem Kahana/POOL/EPA

Парламент Ирака избрал Абдель Латифа Рашида новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканала "Аль-Хадас".

78-летний политик обошел своего оппонента – ранее действующего президента Ирака Бархама Салеха – во втором туре тайного голосования.

Салех покинул здание парламента страны, не дождавшись окончательных результатов голосования.

Ранее Абдель Латиф Рашид работал вице-президентом и исполнительным членом Иракского национального конгресса. Кроме того, с 2003 по 2010 годы занимал должность министра водных ресурсов страны.

В сентябре 2022 года был назван новый премьер-министр Великобритании. Эту должность заняла лидер Консервативной партии Лиз Трасс.

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