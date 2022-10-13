18:26Политика
Новым президентом Ирака стал Абдель Латиф Рашид
Фото: ТАСС/Menahem Kahana/POOL/EPA
Парламент Ирака избрал Абдель Латифа Рашида новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканала "Аль-Хадас".
78-летний политик обошел своего оппонента – ранее действующего президента Ирака Бархама Салеха – во втором туре тайного голосования.
Салех покинул здание парламента страны, не дождавшись окончательных результатов голосования.
Ранее Абдель Латиф Рашид работал вице-президентом и исполнительным членом Иракского национального конгресса. Кроме того, с 2003 по 2010 годы занимал должность министра водных ресурсов страны.
В сентябре 2022 года был назван новый премьер-министр Великобритании. Эту должность заняла лидер Консервативной партии Лиз Трасс.
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