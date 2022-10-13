США не должны постоянно полагаться на санкции – глава Минфина США

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Администрация Соединенных Штатов не должна постоянно полагаться на санкции. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она подчеркнула, что необходимы различные средства, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты, передает ТАСС.

По ее словам, США внимательно отнеслись к вопросу введения санкций против России и в частности Центробанка России.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.



В ЕС решили ввести потолок цен на всю российскую нефть

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