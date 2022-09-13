России не стоит опасаться вбросов о мобилизации – Слуцкий

Фото: Агентство "Москва"

В России наблюдается устойчивая политическая обстановка, вбросы о военной мобилизации населения не заслуживают никакого внимания, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

"В стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию", – сказал он.

По словам Слуцкого, специальная военная операция на Украине уже преодолела точку невозврата.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что признаков необходимости введения военного положения в России и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине нет. По его словам, чаще всего вопрос о возможной мобилизации в стране задают иностранные журналисты.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.