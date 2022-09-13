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Посольство РФ в Афганистане приостановило выдачу виз и документов и просит посетителей пока лично не приходить в консульский отдел, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что работают над вариантами выдачи уже принятых документов. В случае возникновения экстренной ситуации россияне могут обратиться по телефону срочной консульской поддержки.

"Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются", – говорится в сообщении посольства.

Утром 5 сентября на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице прогремел взрыв. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь, а позже выяснилось, что один из погибших – военнослужащий пограничного отряда ФСБ РФ.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".