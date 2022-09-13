Никто из членов делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН пока не получил визы – Слуцкий

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Ни один член российской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН, возглавляемой руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, пока не получил американские визы для совершения поездки в Нью-Йорк, заявил член делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС.

"Я вхожу в состав делегации, нас всего пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая утверждена президентом. Но никто из нас пока не получил визы", – сказал он.

По словам Слуцкого, "американская сторона играет в игры", которые противоречат международным нормам о размещении штаб-квартиры ООН на территории Соединенных Штатов.

Ранее глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и российская делегация все еще не получили визы для посещения ГА ООН. Леонидченко подчеркнул, что российская сторона ожидает от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением.