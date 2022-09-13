В офисе Зеленского сообщили об отключении электричества в Харьковской области

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Харьковская область снова осталась без света, сообщил замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Только сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы", – написал он в своем телеграм-канале.

Об устранении неполадок проинформируют позже.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества и прекращении подачи воды в городе.

Также была остановлена работа метрополитена. По информации СМИ, местами отмечаются перебои с интернет-соединением.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

