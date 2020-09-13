Наталью Комарову переизбрали губернатором ХМАО

Фото: ТАСС/Алексей Андронов
Государственная дума Ханты-Мансийского автономного округа большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя счетной группы Александра Сальникова.
"Приняли участие в голосовании 38 депутатов... Число действительных бюллетеней – 33, число голосов за кандидата Комарову – 29", – заявил Сальников.
На заседании Госдумы с программой развития Югры Комарова предложила свои идеи. Так, она подчеркнула, что в приоритетном порядке будет работать на расширение спектра промышленных компетенций и на развитие креативных индустрий и сферы IT.
Также она заявила, что в регионе должен быть увеличен интерес к культуре Югры. Комарова считает, что особое внимание стоит уделить и рождаемости, уточнив, что минимум два ребенка в семье должны стать золотым стандартом югорского общества.
Ранее депутаты собрания Ненецкого округа на очередной сессии совета депутатов большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором региона. За его кандидатуру отдали свои голоса 14 депутатов из 16.
Бездудный исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.
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