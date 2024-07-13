Китай пообещал симметричный ответ на ограничения США

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Китай готов симметрично ответить на вводимые со стороны США ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя визовые ограничения, введенные Вашингтоном в отношении некоторых китайских чиновников под предлогом защиты прав человека.

Он подчеркнул, что объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются "грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений".

"Китай решительно отвергает и категорически осуждает их", – приводит его слова ТАСС.

Пэнъюй заявил, что Пекин призывает Вашингтон "прекратить дискредитацию" и снять санкции против чиновников КНР, а если США откажутся изменить курс, то "Китай не дрогнет и ответит симметрично".

До этого глава МИД Китая Ван И во время переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном отметил, что сотрудничество КНР и США приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу.

Дипломат подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются, поскольку Белый дом продолжает попирать законные права Китая на развитие.

