13 июля, 06:28Политика
Китай пообещал симметричный ответ на ограничения США
Фото: depositphotos/azarbico
Китай готов симметрично ответить на вводимые со стороны США ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя визовые ограничения, введенные Вашингтоном в отношении некоторых китайских чиновников под предлогом защиты прав человека.
Он подчеркнул, что объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются "грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений".
"Китай решительно отвергает и категорически осуждает их", – приводит его слова ТАСС.
Пэнъюй заявил, что Пекин призывает Вашингтон "прекратить дискредитацию" и снять санкции против чиновников КНР, а если США откажутся изменить курс, то "Китай не дрогнет и ответит симметрично".
До этого глава МИД Китая Ван И во время переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном отметил, что сотрудничество КНР и США приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу.
Дипломат подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются, поскольку Белый дом продолжает попирать законные права Китая на развитие.
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