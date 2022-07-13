ЕК опровергла информацию о ведении переговоров с РФ о разблокировке транзита в Калининград

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Еврокомиссия не ведет переговоры с Россией о разблокировке транзита в Калининград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что им нечего добавить по данному вопросу. В ЕК также напомнили, что обычно они не комментируют сообщения в СМИ.

"Но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся", – сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. По словам собеседника газеты, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель. Он добавил, что в этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

