МИД РФ выразил протест греческому послу из-за высылки дипломатов

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МИД России назвал высылку российских дипломатов из Греции абсолютно необоснованной и негативно отражающейся на отношениях между странами, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

13 июля посла Греции в РФ Андреаса Фриганаса вызвали в министерство. Ему выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд еще двум россиянам. В МИД считают, что подобные действия могут нанести серьезный ущерб двусторонним отношениям государств.

"Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении госдепа", – отмечается в сообщении.

Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов из Афин и запретить въезд в страну еще двум. Их обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела государства и незаконных действиях, угрожающих национальной безопасности. МИД РФ пообещал зеркально ответить на такие шаги.