ВГА Харьковской области призвала местных жителей эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

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Военно-гражданская администрация Харьковской области обратилась к жителям освобожденных территорий региона с призывом на время покинуть область в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.

"В случае принятого вами решения выехать на территорию Российской Федерации, военно-гражданская администрация Харьковской области окажет вам всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве", – говорится в сообщении ВГА в телеграм-канале.

Ранее украинские войска произвели обстрел по Луганску, в результате которого различные ранения получили в том числе шестеро детей. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей.

До этого ВСУ совершили обстрел поселка Теткино Курской области. В результате атаки оказались повреждены фасады и заборы, а также выбиты окна в трех домах.

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка