Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости защиты и укрепления мировых институтов, занимающихся проблемой ядерного разоружения. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас есть международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Мы должны защитить и укрепить их, чтобы обеспечить мир и безопасность", – заявил политик.

По словам Мишеля, в настоящий момент безопасность в мире находится под угрозой на фоне специальной военной операции России на Украине и ракетных запусков КНДР.

Накануне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существующем риске ядерной войны в случае прямого столкновения РФ и НАТО. По словам политика, подобная ситуация рассматривается как "катастрофический сценарий".

