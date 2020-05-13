Новак переговорил с министром энергетики Саудовской Аравии

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Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдулазиз бен Сальман провели телефонный разговор, сообщает RT.

В сообщении российского ведомства говорится, что страны "довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ".

Отмечается, что Новак приветствовал дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные королевством. Там же подчеркивается, что обе страны "твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке".

Накануне Новак обсудил ситуацию на нефтяном рынке с министром энергетики США Дэном Бруйеттом.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт объявили о снижении объемов добычи нефти. В общей сложности по сравнению с апрелем будут добывать почти на пять миллионов баррелей в сутки меньше.