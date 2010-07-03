Президент Палестины рассчитывает на встречу с Путиным в июне

Президент Палестины Махмуд Аббас надеется провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое состоится в Душанбе 15 июня. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Насколько мы понимаем, президент Путин будет в нем участвовать, наш президент также там будет", − отметил министр. "Мы работаем над организацией их встречи во время саммита", − добавил он. Со стороны Кремля официального объявления о встрече Путина с Аббасом в Душанбе не было.
Как напомнил Аль-Малики, он беседовал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым две недели назад в рамках Российско-арабского форума сотрудничества. По словам министра, он обсудил с российским коллегой "ситуацию в Палестине, израильскую позицию по так называемым оккупированным территориям", а также "сделку века", то есть предложение США по палестино-израильскому урегулированию.
6 мая Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Всего в ходе конфликта Палестина с начала мая выпустила по югу Израиля почти 600 ракет и мин. Израиль в свою очередь нанес удары по 300 целям в секторе Газа. По словам экспертов, это столкновение стало самым кровопролитным за последние пять лет.
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