В МИД России оценили решение Еревана вывести российских военных из Звартноца

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Российской стороне по дипломатическим каналам не поступал от Армении запрос, связанный с выводом пограничников РФ из армянского аэропорта Звартноц. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

При этом она уточнила, что видела соответствующий комментарий армянского руководства. Захарова предположила, что уведомление пока было направлено лишь по линии ведомств.

"Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, и в предварительном плане хотели бы отметить, что упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана", – подчеркнула она.

Более того, официальный представитель МИД РФ указала на то, что подобные действия Армении вряд ли соотносятся с интересами безопасности ее граждан.

Ранее секретарь Совбеза РА Армен Григорян заявил, что Армения направила России письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. Как он утверждает, службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска, и у Еревана есть для этого все возможности.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян потребовал прекращения работы сотрудников пограничной службы ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц. Он выразил неуверенность в том, что российские военные смогут защитить границы республики. По его словам, в результате действий сотрудников ФСБ границы Армении не раз становились "более уязвимыми".



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