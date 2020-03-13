Песков заявил, что Путин трудится на "полную катушку"

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, продолжает полноценно работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
Представитель главы государства рассказал об этом в пятницу, сообщает ТАСС.
"Президент работает на полную катушку, как всегда", – сказал Песков. По словам представителя Кремля, все меры, необходимые для защиты российского главы от сезонных, иных заболеваний, предпринимаются.
Вспышку инфекции COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в городе Ухань (КНР). Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В связи с чем уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого. В мире коронавирусом заражено уже свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели.
Свыше 4 тысяч заболевших скончалось. Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в Москве. Заболевшие находятся под наблюдением медиков в инфекционных боксах.
Ранее Песков призвал неважно чувствующих себя журналистов не посещать Кремль.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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