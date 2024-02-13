Шефа Пентагона выпишут из больницы 13 февраля

Фото: 123RF/palinchak

Глава Пентагона Ллойд Остин будет выписан из больницы 13 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрину Сингх.

Она добавила, что министр также планирует принять участие в заседании контактной группы по Украине, которое состоится в Брюсселе 14 февраля.

11 февраля стало известно, что Ллойда Остина вновь госпитализировали в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра из-за возникших проблем с мочевым пузырем. После госпитализации Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

В декабре 2023 года министру диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы. По рекомендации медиков министр некоторое время работал дистанционно.