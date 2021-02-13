В Госдепе заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России

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Новая администрация США намерена отреагировать на совершаемые, по мнению Вашингтона, нарушения прав человека в России. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы очень внимательно отслеживаем нарушения прав человека в РФ, и я предполагаю, что вы услышите больше касательно надлежащей реакции США на нарушения, которые мы видим в России", – сказал Прайс.

Он напомнил, что администрация США следит за российскими действиями в последние годы, отметив, что имеет ввиду вмешательство в американские выборы, хакерские атаки, нападения на военнослужащих в Афганистане.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление Прайса не соответствует действительности. По его мнению, США используют тему прав человека для собственного оправдания вмешательства в дела других стран.

"К сожалению, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства во внутренние дела суверенных государств, чего мы абсолютно не собираемся допускать. Заявления представителя госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", – сказал Слуцкий РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей и считают такое давление со стороны США неприемлемым в двусторонних отношениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявляла, что США всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется.