Македония официально сменила название страны

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Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу.

Замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос написал в Twitter, что теперь "начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией".

Министр иностранных дел Бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) Никола Димитров сообщил в Twitter о начале "длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией".

Таким образом в силу вступили четыре поправки к конституции БЮРМ, которые парламент страны одобрил 11 января.

Официальная страница правительства www.vlada.mk сменила логотип страны на "Республика Северная Македония – Правительство Республики Северная Македония".

17 июня 2018 года главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика становится Республикой Северная Македония.

Спор между БЮРМ и Грецией, в составе которой находится одноименный регион Македония, длился 25 лет. Власти Греции добивались изменения названия соседнего государства, поскольку опасались территориальных претензий, и выступали против вступления Македонии в ЕС и НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны, входящие в альянс, подпишут протокол о вступлении Республики Северная Македония в организацию.