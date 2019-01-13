Пушков оценил идею ограничить трансляцию российских каналов в Белоруссии

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что оппозиционеры в Белоруссии, которые предложили ограничить вещание российских телеканалов, пытаются толкнуть страну в сторону Украины. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Белорусский народный фронт" либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России", – написал Пушков. Политик подчеркнул, что российские телеканалы никогда разжигали "межнациональную вражду" между Минском и Москвой.

Ранее сообщалось, что представители оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" объявили 2019 год годом белорусского языка. Они призвали соотечественников говорить на национальном языке и ограничить трансляцию российских телеканалов.