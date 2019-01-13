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18:33

МИД РФ удивлен нежеланием Японии проводить брифинг после переговоров

политика

18:33

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

МИД РФ удивился нежеланию Токио проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам", – отметила она.

Захарова обратила внимание на странность и противоречивость подхода Японии к переговорам с Россией. По ее мнению, в Токио нагнетают ситуацию перед переговорами, создают нервную атмосферу, а потом отказываются рассказать прессе, чем они завершатся.

"Сначала создать дестабилизирующую информационную обстановку, завести людей, вбросить пару фейков, затем закрыть пресс-конференцию и в этот же день провести бэкграундный брифинг – это сильно", – констатировала Захарова.

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителем МИД Японии Таро Коно состоится в Москве 14 января. На ней планируется обсудить проблему заключения мирного договора между РФ и Японией. Ключевым условием решения проблемы является полное признание Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.

политика

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