Союз России и Китая назвали американским кошмаром

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Укрепление российско-китайского сотрудничества является наибольшей угрозой для США. Союз упомянутых стран может стать "американским кошмаром", сообщает National Interest, ссылаясь на специалистов Центра национальных интересов.
По мнению экспертов, Вашингтон ошибается, недооценивая сотрудничество Москвы и Пекина. Кроме того, США утратили позицию времен холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были лучше, чем между руководством двух стран соцлагеря.
Аналитики убеждены, что несмотря на хорошие отношения между РФ и КНР, сейчас речи об официальном альянсе между двумя государствами не идет. Не исключено, что Пекин опасается влияния союза с Москвой на экономическое сотрудничество с Вашингтоном. Впрочем, Китай настроен крайне положительно на углубление экономического сотрудничества с Россией в целом.
Издание приводит слова китайского посла в США Цуй Тянькая, заявившего, что на фотографии с пожимающими руки Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не хватает лица Дональда Трампа. Он отметил, что Китаю выгоднее работать с Россией и другими странами.
В начале декабря Дональд Трамп выразил надежду, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Политик подчеркнул, что гонка вооружений стала "масштабной и неконтролируемой".
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