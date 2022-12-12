Милонов рассказал о своей службе в зоне спецоперации

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Депутат Госдумы от "Единой России" сейчас несет службу в зоне СВО вместе с военнослужащими ДНР, выступая в качестве наводчика противотанковой артиллерийской батареи. Об этом парламентарий рассказал Пятому каналу.

"Я наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена. <...> Моя задача – меткость и точность выстрела", – сказал депутат.

Он также поделился подробностями военно-полевой жизни. По его словам, место в котором он с сослуживцами находится, ранее было отбито у украинских войск. Их текущее жилище Милонов называет хорошим и уютным.

Парламентарий подчеркнул, что у российских военных есть все необходимое – спальные мешки, термобелье, обмундирование. Отдельно депутат обратил внимание на качество касок, которые, как он сумел убедиться лично, действительно спасают от осколков.

Ранее Милонов назвал гомосексуалистами и проститутками россиян, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. При этом он назвал хорошим исходом тот факт, что "все негодяи" покинули Россию.



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