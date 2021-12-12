Моравецкий заявил, что нормандский формат нужно активировать для поиска решения по Украине

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Нормандский формат (Германия, Россия, Украина и Франция) необходимо активировать для поиска решения ситуации на Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что стоит использовать все доступные возможности для деэскалации.

Ранее Моравецкий обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем новые санкции в отношении Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет о реальных экономических санкциях, которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета.

По его словам, представители двух стран также говорили о восточной границе Польши.

