Председатель Госдумы рекомендовал Сбербанку вместе заняться кибербезопасностью

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой Сбербанка России Германом Грефом вопрос кибербезопасности.

По мнению главы нижней палаты парламента, в январе-феврале следующего года нужно провести слушания по этой теме с участием представителей бизнеса, банковской отрасли и экспертов, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 4 декабря Сбербанк ошибочно уменьшил баланс карт части своих клиентов. Все деньги обещали вернуть на счета в течение пяти рабочих дней. Сам сбой в работе был устранен в тот же день.

Затем клиенты Сбербанка столкнулись с ограничением в обслуживании по техническим причинам.