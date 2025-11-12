Форма поиска по сайту

12 ноября, 18:53

Политика

Ушаков заявил об отсутствии паузы в отношениях России и США

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Контакты между Россией и США проводятся на различных уровнях, паузы между ними нет. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале последнего.

Ушаков уточнил, что посольства работают в Москве и Вашингтоне, однако "революционных новостей" пока нет. При этом проблемы в отношениях между странами не решаются так быстро, как хотелось бы, подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что российское руководство хочет вести экономическое сотрудничество с США. По его мнению, между странами не так много деловых контактов "из-за глупости". Однако расширение торгово-экономических связей между государствами стало бы хорошим развитием событий, пояснил он.

В то же время Кремль не увидел необходимости в оперативной встрече Трампа и Путина. Однако, уточнили там, это возможно.

Путин назвал недружественным актом новые санкции США против России

