Трое фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов

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Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане попали в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Магомедов Заур Гитинавасович, 05.02.1995 года рождения, город Махачкала; Магомедов Халид Муртузалиевич, 10.09.1990 года рождения, село Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР; <...> Магомедов Магомед Алиевич, 20.10.1980 года рождения, село Сергокала Сергокалинского района Республики Дагестан", – говорится в перечне.

О том, что в Дагестане арестовали троих задержанных за подготовку теракта, стало известно в июле. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По информации верховного суда, Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов с иными лицами объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий в целом в целях дестабилизации деятельности органов власти Республики Дагестан и РФ.

Боевики в июне этого года напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала 23 июня.

В результате атаки погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских. В ходе проведения КТО правоохранители ликвидировали пятерых боевиков.

Как писали СМИ, нападения террористов планировались около месяца, а конкретные объекты были заранее выбраны как цели нападения.