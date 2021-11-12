США, страны ЕС и Великобритания намерены обсудить новые санкции против Белоруссии

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Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза выразили готовность обсудить санкционные меры против белорусских властей, и тех, кто способствует миграционному кризису на границе с Польшой.
Об этом говорится в совместном заявлении данных государств по итогам закрытых консультаций в Совбезе Организации Объединенных Наций.
"Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы ЕС", – приводит цитату из заявления ТАСС.
В документе также указано, что Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания считают, что кризис на границе создан Минском. По данным представителей этих стран, Белоруссия намеренно дестабилизирует ситуацию, отвлекая внимания от нарушения прав человека внутри республики.
В совместном заявлении также сказано, что Минск является угрозой региональной безопасности. США, Великобритания и страны ЕС в СБ ООН призвали к жесткой международной реакции.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Минск, поскольку власти Белоруссии якобы нарушают обязательства и подрывают безопасность в Европе, используя в качестве оружия нелегальных мигрантов.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе гуманитарной катастрофой и заявил, что этот конфликт устроила Польша.
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