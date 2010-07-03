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Политика

16:30

Эксперт оценил планы США изменить критерии для оказания помощи другим странам

политика

Фото: depositphotos/etienjones

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев оценил планы Белого дома изменить критерии, по которым США оказывают помощь другим странам. В американской администрации хотят помогать только тем государствам, которые соблюдают принцип свободы вероисповеданий.

По мнению эксперта, в деятельности нынешней администрации США фактор религии и религиозности играет очень большую роль. Например, не так давно в Вашингтоне прошла встреча руководителей большинства религиозных конфессий мира. На ней обсуждался вопрос решения межконфессиональных конфликтов, которые являются наиболее жестокими и бескомпромиссными.

Васильев предположил, что правящие круги США могут попытаться спровоцировать эру религиозных конфликтов и межконфессиональных войн, подпираемых экономическим фактором. "То есть программой помощи "любимым" и отказе в этой помощи "нелюбимым" конфессиям", – резюмировал он в эфире радио Sputnik.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира пошутил на тему "российского влияния" на предстоящие выборы президента США, которые пройдут в 2020 году. По его словам, Москва "решит эту проблему".

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