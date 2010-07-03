Лавров пошутил о причастности России к будущим президентским выборам в США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира пошутил на тему "российского влияния" на предстоящие выборы президента США, которые пройдут в 2020 году. По его словам, Москва "решит эту проблему".

"Мы решим проблему, не волнуйтесь", – цитирует его РИА Новости.

В начале ноября ФБР совместно с целым рядом американских ведомств сделало заявление, в котором говорилось о том, что Россия, Китай и Иран попытаются повлиять на процесс голосования во время президентских выборов в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", в шутку не исключил того, что Россия вмешается в будущие выборы в США. Корреспондент NBC News спросил у Путина, будет ли Москва пытаться повлиять на американские выборы. "По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать", – в шутку ответил президент.

Эта шутка о вмешательстве РФ в американские выборы в 2020 году вызвала опасения у США. Помощник директора Агентства по кибербезопасности Джанет Манфра заявила, что Вашингтон сможет защититься от угрозы. По ее словам, США смогут противостоять России.

