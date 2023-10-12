США готовы помочь Финляндии в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

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США готовы оказать помощь Финляндии в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, которого цитирует "Интерфакс".

Он рассказал, что ознакомился с сообщениями об атаках на подводную инфраструктуру и поддерживает контакт с коллегами из Финляндии и Эстонии по этому вопросу. По словам Остина, пока инцидент расследуют, не стоит спекулировать на тему о том, кто потенциально мог быть в него вовлечен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения трубопровода Balticconnector.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, Альянс даст единый и решительный ответ.