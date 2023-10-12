12 октября, 09:26Политика
В ЛНР сообщили о выезде из Харькова подразделения с иностранными наемниками
Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth
Одно из подразделений иностранных наемников уехало из Харькова. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Выезд наемников отмечен из пункта постоянной дислокации, находящегося в одном из учебных заведений города. Боевики полностью покинули свое месторасположение, забрав вещевое и прочее имущество", – сообщил он.
По информации Марочко, наемники решили покинуть Украину.
Ранее сообщалось, что наемники из США, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и получают ранения, лечатся и восстанавливаются в Европе. Как утверждают пострадавшие военные, отправка на лечение в Германию стала для них спасением, поскольку врачи на Украине не справляются с потоком раненых, а лечение у них минимальное.
Российские спецслужбы сообщили, что в ВСУ служат бойцы из 35 стран
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