В ЛНР сообщили о выезде из Харькова подразделения с иностранными наемниками

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Одно из подразделений иностранных наемников уехало из Харькова. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Выезд наемников отмечен из пункта постоянной дислокации, находящегося в одном из учебных заведений города. Боевики полностью покинули свое месторасположение, забрав вещевое и прочее имущество", – сообщил он.

По информации Марочко, наемники решили покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что наемники из США, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и получают ранения, лечатся и восстанавливаются в Европе. Как утверждают пострадавшие военные, отправка на лечение в Германию стала для них спасением, поскольку врачи на Украине не справляются с потоком раненых, а лечение у них минимальное.

Российские спецслужбы сообщили, что в ВСУ служат бойцы из 35 стран