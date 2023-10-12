ВВС Израиля ударили по элитному отряду ХАМАС в секторе Газа – СМИ

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Истребители Израиля в ночь на 12 октября нанесли удар по элитному подразделению "Нохба" радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила газета Jerusalem Post.

Именно это подразделение, по информации издания, возглавляло атаку на Израиль, совершенную 7 октября.

Кроме того, как сообщает издание Times of Israel со ссылкой на данные израильской армии, количество солдат Израиля, которые погибли с 7 октября из-за обострения конфликта, возросло до 220.

"Армия обороны Израиля назвала имена еще 31 солдата, погибшего в ходе боев с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа", – сказано в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа