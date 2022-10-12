Белый дом допустил возможность использования российских средств при восстановлении Украины

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Урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности, восстановление с возможным использованием российских средств. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, президент США Джо Байден четко выразил свою позицию и считает, что решения о переговорах должны приниматься Украиной. Она добавила, что дипломатия требует, чтобы обе стороны добросовестно участвовали в деэскалации, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Россия приняла их условия по обмену заключенными. По ее мнению, Москва должна это сделать немедленно.

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