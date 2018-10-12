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12 октября 2018, 20:20

В мире

Лавров рассказал о планах США создать в Сирии квазигосударство

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон стремится создать незаконное квазигосударство на сирийских территориях к востоку от Евфрата. Такое мнение политик высказал в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match.

По словам Лаврова, на обширных землях к востоку от Евфрата "происходят абсолютно неприемлемые вещи". "Эти земли Соединенные Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников − прежде всего через курдов − для того, чтобы создать там квазигосударство", − цитирует министра RT.

Лавров пояснил, что американские власти "пытаются делать все, чтобы там создавать условия для нормальной жизни своих подопечных". Глава российского МИД отметил, что на этих территориях , создаются органы управления, альтернативные власти САР. Кроме того, США "активно содействуют возвращению туда беженцев и их расселению там", добавил Лавров.

По словам главы МИД, на территориях, подконтрольных законному правительству Сирии, США и их союзники не желают создавать условия для возвращения беженцев.
"Ответ может быть только один: потому что там хотят создать территорию, которая будет прообразом некоего нового государства", − пояснил министр. Он не исключил, что "это будет опять опаснейшая игра с Курдистаном, с идеей большого Курдистана".

Ранее Сергей Лавров заявил, что США, несмотря на заявления руководства страны, не планируют уходить из Сирии.

политика за рубежом
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