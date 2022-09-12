Аксенов пообещал принимать меры против скандирующих в Крыму проукраинские лозунги

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возможном привлечении к ответственности организаторов и участников публичных выступлений с проукраинскими лозунгами. Об этом чиновник написал в личном телеграм-канале.

"Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства", – заявил Аксенов.

По словам главы региона, подобные действия могут быть охарактеризованы как предательство. Он также посоветовал тем, "кто поддерживает украинский нацистский режим" уехать непосредственно в любимую страну.

Ранее сообщалось, что желтый уровень террористической опасности в Крыму продлен до 23 сентября. Предупреждение также распространяется на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов.