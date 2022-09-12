Мэр Харькова сообщил об отключении электричества и водоснабжения

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении электричества и прекращении подачи воды в городе.

"Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", – написал Терехов в своем телеграм-канале.

В настоящий момент в городе также прекращена работа метрополитена. По информации СМИ, местами отмечаются перебои с интернет-соединением.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили более 300 украинских военных в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области. Ранены порядка 1 тысячи бойцов ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

