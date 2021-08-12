Депутат прокомментировал слова Шойгу о разлагающемся обществе

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Депутат Госдумы VII созыва Александр Шерин прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о внутренней угрозе для любого государства. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Шойгу высказал мнение, что проблемой всех государств является разложение общества. По мнению Шерина, идеалы пошатнулись и у россиян.
Он подчеркнул, что молодое поколение на сегодняшний день уделяет больше внимания трендам социальных сетей, а не образованию. В связи с этим в России падает производительность труда, а сами граждане теряют стремление к более высокому положению.
"Женам высоких чиновников нужно поменьше выкладывать в социальных сетях фотографии и видео, как они отдыхают на яхтах и виллах. Не надо давать генеральских званий молодым девушкам, не нужно вручать государственные награды молодым людям", – заявил Шерин.
Он также выразил мнение, что государство должно обеспечить всем равные возможности. С молодыми людьми также необходимо проводить работу, чтобы они развивались и могли рассчитывать на хороший уровень достатка, который им приносили бы плоды собственной образованности, а не видеоролики для соцсетей.
Ранее Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой. По словам главы военного ведомства, внешние опасности не так страшны, потому что власти знают, как им противостоять.
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