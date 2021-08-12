Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию

Фото: телеграм-канал Russian Embassy to Tehran

Посла РФ в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за публикации, раскритикованной иранской стороной, сообщает РИА Новости.

Речь идет о фотографии, опубликованной совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом.

В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне дали все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Отмечается, что посол выразил сожаление возникшим недопониманием.

Ранее сообщалось, что Леван Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний Владимира Жириновского об Азербайджане. Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" об азербайджанской государственности и руководстве страны. Что именно возмутило азербайджанскую сторону, не уточняется.

