Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию

Фото: телеграм-канал Russian Embassy to Tehran
Посла РФ в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за публикации, раскритикованной иранской стороной, сообщает РИА Новости.
Речь идет о фотографии, опубликованной совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом.
В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне дали все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Отмечается, что посол выразил сожаление возникшим недопониманием.
Ранее сообщалось, что Леван Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний Владимира Жириновского об Азербайджане. Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" об азербайджанской государственности и руководстве страны. Что именно возмутило азербайджанскую сторону, не уточняется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: