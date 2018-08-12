В Латвии заявили, что страна теряет миллионы евро из-за плохих отношений с Россией

Фото: ТАСС/DPA/Alexander Welscher

Латвийский политик, кандидат в депутаты от партии "Согласие" Алексей Медведев заявил, что в экономике страны сложилась "катастрофическая ситуация" из-за плохих отношений с Россией. Такое заявление он сделал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я как человек, который родился и всю жизнь прожил в Вентспилсе — городе, в котором главным источником доходов является порт, — не могу молчать о катастрофической ситуации, которая сложилась в нашей стране в сфере транзита", − сказал Медведев.

Он отметил, что резкое сокращение потоков транзитных грузов пагубно сказывается на всех латвийцах.

Политик рассказал, что в 2016 году морской и железнодорожный транспорт в Латвии принес стране доход в 700 миллионов евро. В этом году размер поступлений серьезно уменьшится, а впоследствии ситуации может еще ухудшиться. По мнению Медведева, это вызвано внешней политикой страны.