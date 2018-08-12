В Латвии заявили, что страна теряет миллионы евро из-за плохих отношений с Россией

12 августа 2018, 08:18
Фото: ТАСС/DPA/Alexander Welscher
Латвийский политик, кандидат в депутаты от партии "Согласие" Алексей Медведев заявил, что в экономике страны сложилась "катастрофическая ситуация" из-за плохих отношений с Россией. Такое заявление он сделал в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Я как человек, который родился и всю жизнь прожил в Вентспилсе — городе, в котором главным источником доходов является порт, — не могу молчать о катастрофической ситуации, которая сложилась в нашей стране в сфере транзита", − сказал Медведев.
Он отметил, что резкое сокращение потоков транзитных грузов пагубно сказывается на всех латвийцах.
Политик рассказал, что в 2016 году морской и железнодорожный транспорт в Латвии принес стране доход в 700 миллионов евро. В этом году размер поступлений серьезно уменьшится, а впоследствии ситуации может еще ухудшиться. По мнению Медведева, это вызвано внешней политикой страны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: